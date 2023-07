Milhões de pessoas vão "pagar o preço" da suspensão do acordo de cereais pela Rússia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres © Ed Jones/AFP

Por Cátia Carmo com AFP 17 Julho, 2023 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta segunda-feira que a decisão da Rússia de sair do acordo de cereais com a Ucrânia será "um golpe para as pessoas necessitadas em todo o mundo" e que milhares vão "pagar o preço". Principalmente os que passam fome e os consumidores que estão a enfrentar uma crise global com o aumento do custo de vida.

O português revelou que escreveu uma carta ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na expectativa de que o chefe de Estado russo ainda possa reconsiderar a decisão. Numa declaração em Nova Iorque, na sede da ONU, Guterres mostrou-se muito triste.

"Estou profundamente desapontado por as minhas propostas terem sido rejeitadas hoje. A decisão da Federação Russa é um golpe para as pessoas necessitadas em todos os lugares do mundo, mas não vai impedir os nossos esforços para facilitar qualquer acesso agora impedido a mercados globais de produtos alimentares e fertilizantes de ambos, da Ucrânia e da Federação Russa. Quero reconhecer particularmente os esforços do Governo da Turquia a esse respeito", acrescentou o secretário-geral da ONU.

Sob a mediação da Turquia e da ONU, Kiev e Moscovo acordaram há um ano uma série de medidas para garantir a segurança dos navios que transportam cereais ucranianos para os mercados internacionais, pacto conhecido como "Iniciativa do Mar Negro", que expirou esta segunda-feira.

A Rússia decidiu suspender o acordo com o argumento de que as sanções que enfrenta devido à agressão contra a Ucrânia a impedem de cumprir a parte do pacto que também deveria garantir as exportações russas de alimentos e fertilizantes.

Ao mesmo tempo, garantiu que "assim que a parte russa for cumprida", Moscovo "voltará imediatamente à aplicação deste acordo".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA