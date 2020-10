Milhões de indianos foram às urnas sem distanciamento social nem máscara

© Raminder Pal Singh/EPA

Milhões de pessoas em Bihar, um Estado indiano com uma população de 125 milhões, foram esta quarta-feira às urnas na maior votação do mundo desde o início da pandemia, invadindo assembleias de voto sem respeito pelas regras de distanciamento social.

Cerca de 70 milhões de pessoas foram chamadas a votar neste Estado, um dos mais pobres do país, liderado há mais de 10 anos por uma coligação que inclui o partido nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, o Bharatiya Janata (BJP).

O BJP prometeu à população local que, caso vença, dará acesso gratuito a uma possível vacina contra o novo coronavírus, sendo que a Índia, segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, tem quase oito milhões de infetados pela covid-19.

A frenética campanha fez esquecer todo o distanciamento social nos comícios, que reuniram dezenas de milhares de pessoas e onde praticamente ninguém usou máscara.

As assembleias de voto encerraram às 18:00 locais (12:30 em Lisboa) - uma hora mais tarde do que nas votações anteriores - na tentativa de reduzir o número de eleitores presentes.

Além disso, a votação também se estende por três dias e está programada para continuar nos dias 3 e 7 de novembro.

Estas são as primeiras eleições na Índia desde o confinamento rígido imposto em março por Modi, que privou milhões de trabalhadores migrantes, também em Bihar, de trabalho e recursos.

O primeiro-ministro pediu hoje aos eleitores que "tomem todas as precauções contra a covid-19 ao participar nesta celebração da democracia", mas numa secção eleitoral visitada por jornalistas da agência de notícias francesa AFP, poucos eram os que usavam máscaras enquanto aguardavam numa longa e densa fila para votar.

Segundo as sondagens dos últimos dias, a população mostra um descontentamento geral com os líderes da coligação que governa o Estado, sobretudo com o ministro-chefe Nitish Kumar, do partido regional Janta Dal United (JDU), que ocupou o poder na maior parte dos últimos 15 anos e é criticado pela falta de medidas de combate à pobreza.

A falta de popularidade de Kumar aumentou durante o confinamento, quando milhares de trabalhadores ficaram desempregados nas grandes cidades do país e regressaram a Bihar.

Na oposição, o partido regional Rashtriya Janata Dal (RJD), marcado por denúncias de corrupção, aliou-se ao Partido do Congresso e prometeu apoiar jovens desempregados e criar milhares de novos empregos para os trabalhadores locais.

A coligação governante em Bihar depende muito da popularidade que Modi mantém no Estado, tendo o primeiro-ministro organizado vários comícios na região e prometido acelerar os projetos de desenvolvimento se o partido se mantiver no poder.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (226.723 e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 8,7 milhões).

Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (157.946 mortos, mais de 5,4 milhões de casos), a Índia (120.010 mortos e quase 8 milhões de infetados), o México (89.814, mais de 901 mil infetados) e o Reino Unido (45.365 mortos, mais de 917 mil casos).

