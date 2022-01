Militares detêm Presidente e governantes do Burkina Faso em aparente golpe de Estado

© Olympia de Maismont/AFP

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, foi detido esta segunda-feira em casa e levado para um quartel em Ouagadougou, num aparente golpe de Estado, no dia seguinte à eclosão de vários motins em quartéis no país.

"O Presidente Kaboré, o chefe do parlamento (Alassane Bala Sakandé) e vários ministros estão efetivamente nas mãos de soldados" no quartel de Sangoule Lamizana, em Ouagadougou, disse à AFP uma fonte dos serviços de segurança do país, não identificada.

O Presidente Kaboré, no poder desde 2015 e reeleito em 2020 com a promessa de lutar contra os terroristas, tem vindo a ser cada vez mais contestado por uma população atormentada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do país responderem ao problema da insegurança.

Vários quartéis no Burkina Faso foram este domingo palco de motins de militares, que exigiram a substituição das chefias militares e os "meios apropriados" para combater os grupos terroristas, que atacam o país desde 2015.