Militares ucranianos dizem estar a travar "batalhas ferozes para manter certas fronteiras"

Os militares ucranianos dizem que está em andamento uma operação para defender a cidade de Chernihiv

Os militares ucranianos divulgaram, este domingo de manhã, o relatório operacional diário em que revelam estar a lutar em "batalhas ferozes para manter certas fronteiras". Na parte leste do distrito operacional de Donetsk está em andamento uma operação de defesa, mas os esforços estão sobretudo focados na cidade de Mariupol.

De acordo com o relatório dos militares de Kiev, as forças russas foram impedidas de avançar em direção à região de Dnipro a partir de Balakliya e está em andamento uma operação para defender a cidade de Chernihiv. O comunicado faz também referência às "pesadas perdas de armas, equipamentos e pessoal", a par da perda de 88 aeronaves e helicópteros russos. Mais uma vez, o exército ucraniano fala em tropas russas "desmoralizadas".

"Devido à resistência de todo o povo ucraniano, o inimigo foi desmoralizado.Os russos estão com um estado moral e psicológico extremamente baixo devido à consciencialização do real estado das coisas. O inimigo continua a sofrer perdas. Vamos vencer juntos. Glória à Ucrânia", lê-se no relatório.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

