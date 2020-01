"Mind the Gap." Reino Unido desata laços de 47 anos de integração europeia

O Brexit vai cumprir-se esta sexta-feira © Tolga Akmen/AFP

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 31 Janeiro, 2020 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"É tempo de olhar para a frente", dirão os que ficam. Mas, a página não será ainda virada. O dia de hoje ainda não é o "fim da estrada", no percurso britânico na União Europeia. A expressão é de Nigel Farage, o "vilão" de Bruxelas, principal rosto do Brexit no Parlamento Europeu, a instituição que abandona esta sexta-feira, ao fim de 21 anos e cinco legislaturas.

É, isso sim, tempo de "tudo reconstruir", para desenhar um acordo que possa regular a chamada relação futura entre Londres e Bruxelas. Por agora, é preciso fazer vingar o acordo de retirada, garantindo que o Brexit não atropela direitos e as liberdades subjacentes ao mercado único. E, principalmente, não põe em causa a paz na ilha da Irlanda.

Ao mesmo tempo, nos 11 meses que restam até ao final do ano, será preciso debater, negociar e concluir um acordo comercial, que possa entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021. O tempo que resta pode ser "insuficiente" para fechar um acordo que vai regular divergências, quando o comum num acordo comercial é regular a convergência.

Os avisos do lado europeu sucedem-se, a antecipar os percalços de uma negociação difícil de fechar, com "consequências complicadas, do ponto de vista social, humano ou financeiro, que foram sempre subestimadas". Neste caso, o aviso vem do homem que mais bem conhece os meandros das negociações do Brexit, Michel Barnier.

Agora é uma nova etapa que consiste em negociar tudo, em matéria de comércio, pescas, cooperação universitária - no caso do Erasmus, que deverá continuar aberto aos estudantes britânicos -, segurança interna, política externa, são alguns dos exemplos.

Mas há mais a fazer. Será preciso uma reflexão interna, que ajude a encontrar respostas para as causas do Brexit. No debate em que os eurodeputados cumpriram a última formalidade da retirada, o coordenador do Brexit, Guy Verhofstadt, questionou-se "como foi possível, que mais de 40 anos depois de uma enorme maioria ter votado para entrar na família europeia", tenham agora "decidido deixar o projeto europeu".

Ele próprio foi ensaiando respostas, durante a sua intervenção. Por exemplo, "o medo dos britânicos, de perderem a sua soberania", quando, para Verhofstadt, a construção europeia foi "a forma de reganhar a soberania", após as duas grandes guerras. Outra das causas possíveis para a opção pelo Brexit seriam "as migrações", quando "na verdade", os migrantes são "cidadãos europeus, como são [europeus] os cidadãos britânicos, que pagam impostos no Reino Unido, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade britânica.

Outra das razões possíveis remete para o homem que, na realidade, esteve na origem de tudo: David Cameron, o ex-primeiro-ministro, que convocou o referendo, para cumprir uma promessa eleitoral que muitos apelidaram de populista.

O sarcasmo de Verhofstadt leva-o a criticar os que lhe disseram que "não foi dado o suficiente a David Cameron, quando ele veio a Bruxelas solicitar novos regimes de exceção". Para Guy Verhofstadt, as causas do Brexit são exatamente as "exceções" concedidas principalmente ao Reino Unido. A exceção mais comummente citada em Bruxelas é o chamado "rebate britânico", através do qual Margaret Thatcher, numa negociação concluída em 1985, conseguiu que, a partir daí, o Reino Unido recuperasse uma grande fatia da sua contribuição para o orçamento comunitário.

"Foi naquela altura" que começou o Brexit, "no dia em que começámos a conceder exceções. Não foi há três anos e meio", acredita Guy Verhofstadt, para quem "a causa do descontentamento com a Europa", são "todas essas exceções". Para o ex-primeiro-ministro belga, estes regimes de diferenciação "tornaram a União Europeia incapaz de atuar de forma efetiva, agindo sempre pouco e demasiado tarde", ou seja, adaptando medidas só quando a situação se degradou, e sem resolver o problema.

É por isso que Verhofstadt considera que "o Brexit é também um fracasso da União", ao permitir que o Reino Unido "estivesse com um pé dentro e outro fora", apenas a olhar "para as vantagens, e nunca para as obrigações".

Haverá lições a tirar, mas "não passam por desfazer a União", mas por "reformá-la profundamente", considera o federalista, que vai nos próximos anos presidir a conferência sobre o futuro da Europa, apontando pistas sobre as reformas que pretende apresentar.

"Será uma União sem "opt-out", rebates, exceções e, acima de tudo, sem regras de unanimidade e direitos de veto", defende, considerando que só assim se "pode agir e defender os valores europeus". À primeira vista, sem o parceiro eurocético sentado à mesa, pode pensar-se que será mais fácil de fazer as reformas.

Esta forma de "olhar para frente" parece carpir um passado aparentemente distante - não tivesse havido, entretanto, três governos diferentes no Reino Unido -, mas que é, na realidade, recente, quando David Cameron prometeu uma campanha a favor da permanência, em troca de novos regimes de exceção para Londres.

A União Europeia ofereceu, na altura, cortes nos apoios e benefícios para os filhos dos imigrantes no Reino Unido e retificações aos tratados, para clarificar que o requisito de estreitamento de laços entre Estados-Membros não se aplicaria ao Reino Unido. Soube-se recentemente que o plano envolvia também a promessa pessoal do então presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de não envolver os meios de Bruxelas na campanha para o referendo. "Arrependo-me", veio a confessar Juncker, há poucos meses, num discurso de balanço do mandato.

Theresa May sentou-se aos comandos, quando Cameron abandonou o barco, mas "foi uma deceção". Às cimeiras chegava "sem uma única ideia" que permitisse perceber "o seu pensamento político", limitando-se a "ler um papel" e a permanecer "calada até ao fim da reunião". Isto dito por um membro da cúpula da União Europeia pode parecer uma inconfidência. É, porém, o desabafo fruto do cansaço, pelas inúmeras cimeiras em Bruxelas, a que a antiga primeira-ministra chegava sem resultados.

Pelo menos, este sábado, "marcará um novo amanhecer para a Europa", é a convicção do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que passou o dia de ontem, num retiro em Bazoches, França, na Casa Jean Monnet, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Parlamento Europeu.

É dali que esperam ter trazido o pragmatismo com que o antigo proprietário foi impulsionado a ideia de uma Europa unida. "Temos uma visão comum de para onde queremos ir e um compromisso de ser ambiciosos nas questões marcantes dos nossos tempos", anunciou já esta manhã Charles Michel. Esta pista sobre o que serão as conclusões do dia de reflexão dos três presidentes vem ainda acompanhada da vontade de "sabermos que só podemos fazer isto juntos".

Este dia sempre pareceu distante. Tão distante que muitos acreditaram que talvez não chegasse, e o Brexit pudesse ter outro desfecho, tantos foram os adiamentos, tanta foi a indefinição e indecisão em Londres. Mas ele aí está. Dentro de poucas horas, o Reino Unido deixará de ser membro da União Europeia.

Se se concretizar o desejo de algumas dezenas de eurodeputados britânicos, o Reino Unido regressará um dia a "uma Europa reformada". Não se sabe ainda o que isso quererá exatamente significar.

Fica, porém, a mensagem com que encerraram a sessão parlamentar desta semana, simbolicamente de despedida, em que muitos contestaram o "good bye" de Nigel Farage. E, em vez do adeus de uma despedida de algo que se torna passado e se prolonga na eternidade, preferiram dizer "au revoir", que é mais um até à próxima. Outros mostraram a esperança de que a ausência seja curta, com um "a bientôt".