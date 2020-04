China rejeita que ter ocultado informação sobre impacto da pandemia

A China corrigiu o número de óbitos por Covid-19 nas últimas horas © AFP

A China garante que não ocultou informação sobre a pandemia de Covid-19.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país argumenta que o rápido contágio da doença levou a uma contagem por baixo do número de óbitos. A China foi esta quinta-feira obrigada a rever o número de mortes no seu território.

As autoridades sanitárias de Wuhan acrescentaram 1290 mortes ao balanço anterior, que se fixava nos 3869. Também o número de contágios sofreu uma subida em 325 casos de infeção, para um total de 50.333.

As discrepâncias são explicadas pela ocorrência de mortes resultantes da falta de recursos médicos e falta de reporte de óbitos por parte dos profissionais de saúde, que se encontravam "assoberbados" pelo excesso de trabalho. Parte das omissões deveu-se ainda ao rápido aumento de unidades de saúde, o que desencadeou "desencontros e atrasos" nos registos.

O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros fez questão de sublinhar que, apesar das correções, não houve ocultação e que Pequim jamais o permitirá. Estas declarações surgem no seguimento das críticas e desconfianças da comunidade internacional.

"É imperativo que todos os países se unam para combater a epidemia e vencerem a guerra" contra a Covid-19, afirmou o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, em conferência de imprensa. "É inútil" discutir sobre os prós e contras dos diferentes sistemas políticos, apontou.

Questionado na quinta-feira sobre se a atuação das autoridades europeias no combate ao surto destacou as vantagens do sistema autoritário chinês, em detrimento das democracias ocidentais, Macron rejeitou comparar países onde a informação flui livremente e os cidadãos podem criticar os seus governos e aqueles onde a verdade é suprimida.

"Não vamos ser assim tão inocentes. Nós não sabemos. Claramente, aconteceram coisas que não sabemos", disse, sobre a gestão da epidemia pela China.

As reservas do chefe de Estado francês ecoam as críticas de Londres e Washington.

O Reino Unido avisou a China, na quinta-feira, de que deveria responder a "perguntas difíceis sobre a forma como o vírus surgiu e por que não foi travado antes".

O Governo norte-americano acusou Pequim de "esconder" a gravidade da epidemia, quando surgiu em Wuhan, no centro da China, e suspendeu a sua contribuição financeira para o funcionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando a organização de alinhar com as posições chinesas.

