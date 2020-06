Ministério Público alemão assume que Maddie está morta

© José António Domingues

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, assumiu hoje que Madeleine McCann, desaparecida em 2007 no Algarve aos três anos de idade, está morta.

"Gostava de começar por dizer que na investigação do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann, com três anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta," afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas.

A polícia britânica divulgou esta quarta-feira, em Londres, informação relacionada com um novo suspeito na investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007 com o objetivo de confirmar se esteve envolvido ou não.

O homem de 43 anos, que não foi identificado, tem nacionalidade alemã e está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha por um crime também não revelado pela Metropolitan Police, que considera esta a principal linha de investigação neste caso.

O homem, branco, é descrito como sendo na altura magro, com 1,8 metros de altura e com cabelo louro curto, e terá vivido entre o Algarve e a Alemanha entre 1995 e 2007, nomeadamente na zona da Praia da Luz e arredores.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora despendido perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.