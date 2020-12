Ministério Público japonês arquiva caso contra antigo primeiro-ministro

Shinzo Abe © Franck Robichon/EPA

O Ministério Público do Japão decidiu esta quinta-feira não apresentar queixa contra o antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no caso sobre a alegada utilização ilegal de fundos pelo seu gabinete.

O gabinete do procurador japonês abriu uma investigação ao gabinete privado de Abe na sequência de indícios de que teria financiado parte dos custos de eventos privados com apoiantes entre 2015 e 2019 em hotéis da capital nipónica, uma violação das regras eleitorais do país.

Os procuradores arquivaram as acusações contra o antigo primeiro-ministro porque acreditam não existirem provas suficientes do seu envolvimento nas irregularidades, disseram fontes judiciais à televisão estatal, NHK.

Abe, que se demitiu do cargo em meados de setembro devido a problemas de saúde, negou saber das alegadas irregularidades durante uma declaração "voluntária" que prestou aos investigadores no início desta semana.

O ex-primeiro-ministro está também agendado para comparecer perante a Dieta japonesa [parlamento] na sexta-feira para explicar melhor o caso, o que atraiu duras críticas da oposição e minou a popularidade do seu sucessor no cargo, Yoshihide Suga, que anteriormente foi porta-voz de Abe e chefe de gabinete.

Os eventos sob investigação são as festas organizadas todos os anos entre 2015 e 2019 em hotéis de luxo para os quais centenas de apoiantes de Abe foram convidados e cujos custos não teriam sido totalmente declarados em conformidade com a lei.

De acordo com relatórios dos 'media' locais, o escritório da Abe pagou cerca de oito milhões de ienes (76.500 euros) em taxas de participação aos participantes, que também cobriram parte dos custos das partes.

As faturas destes hotéis indicaram que o custo total dos eventos foi superior a 20 milhões de ienes (190 mil euros), muito acima dos montantes cobrados aos participantes.