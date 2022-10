Ministra britânica do Interior demite-se. É a terceira saída em 43 dias de Governo

Suella Braverman © Adrian Dennis/AFP

Por Gonçalo Teles 19 Outubro, 2022 • 16:52

A ministra britânica do Interior, Suella Braverman, apresentou a demissão do cargo que ocupava no Governo de Liz Truss, avança a imprensa britânica.

O jornal The Guardian garante que o número 10 de Downing Street afasta o cenário de despedimento, mas também não adiantou qualquer explicação para o sucedido.

Tudo terá acontecido depois de uma reunião entre a governante demissionária e Liz Truss, que cancelou mesmo a agenda desta quarta-feira.

A Sky News, começou por avançar que Braverman teria "partilhado informação de segurança através de um telemóvel privado", quebrando assim as regras de segurança do governo britânico, pelo que a sua saída não decorreria de uma "discordância política", mas de um "erro honesto".

O cenário acabou por ser confirmado pela própria na sua carta de demissão, revelada no Twitter, em que explica o que aconteceu.

"Eu errei; eu responsabilizo-me; eu demito-me"

"Hoje enviei um documento oficial, a partir do meu e-mail pessoal, a um colega parlamentar em que confio" com o objetivo de "angariar apoio à política governamental de migração". Esta ação, assinala a própria, "constitui uma quebra técnica das regras" do executivo.

O documento era o rascunho de uma "declaração escrita ministerial" com publicação "iminente" e cujo conteúdo já tinha sido dado a conhecer aos deputados. "Ainda assim, o correto é que saia", reconhece.

Suella Braverman garante também ter "reportado rapidamente" o seu erro através dos canais oficiais e explica as razões da sua saída: "Como ministra do Interior, rejo-me pelos mais altos standards e a minha demissão é a coisa certa a fazer. A ação do Governo depende de que as pessoas aceitem a responsabilidade pelos seus erros."

Numa frase que já está a ser vista no Reino Unido como recado interno para Truss, Braverman assinala que "fingir que não cometemos erros, avançando como se ninguém conseguisse ver que o fizemos, e esperar que as coisas se resolvam como que por magia não é política séria. Eu errei; eu responsabilizo-me; eu demito-me".