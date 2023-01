Ministra da Defesa da Alemanha demite-se

A ministra demissionária, Christine Lambrecht © EPA

Por TSF com agências 16 Janeiro, 2023 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, apresentou esta segunda-feira a demissão. "Hoje apresentei ao chanceler a demissão do cargo de ministra da Defesa", lê-se numa nota, citada pela agência France-Presse.

Christine Lambrecht tem sido notícia nos últimos meses por cometer uma série de gafes políticas. Na nota de demissão, culpa a imprensa pelo foco no seu comportamento, o que a impediu de tomar "decisões de política de segurança em nome do interesse dos cidadãos da Alemanha".

As principais críticas contra Lambrecht relacionavam-se com a forma como a ministra pretendia modernizar as Forças Armadas, assim como as questões relacionadas com o abastecimento de armamento alemão à Ucrânia.