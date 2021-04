Ministra espanhola recebe carta com navalha manchada de vermelho

A ministra espanhola da Indústria, María Reyes Maroto © AFP

Por TSF 26 Abril, 2021 • 14:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra espanhola da Indústria, María Reyes Maroto, recebeu, esta segunda-feira, um envelope com uma navalha manchada de vermelho, como se estivesse ensanguentada. A informação foi avançada pela porta-voz da bancada parlamentar dos socialistas espanhóis.

A carta foi enviada para o Ministério da Indústria e endereçada à ministra María Reyes Maroto.

"As ameaças e a violência nunca calarão a voz da democracia. A liberdade prevalecerá. Muito obrigada por todas as demonstrações de apoio num dia que reforça a minha vontade de trabalhar por um futuro melhor", escreveu María Reyes Maroto no Twitter.

Recentemente, as autoridades espanholas reforçaram a segurança do ministro do Interior, diretora-geral da Guarda Civil e líder do Podemos na sequência de ameaças que, alegadamente, terão tido origem na extrema-direita. Os três receberam envelopes com cartuchos de balas no interior e ameaças de morte.