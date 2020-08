Ministra libanesa da Informação demite-se. É a primeira baixa após a explosão de Beirute

© Stringer/AFP

A ministra da Informação do Líbano, Manal Abdel Samad, apresentou a demissão este domingo. Trata-se da primeira renúncia do Governo desde a explosão no porto de Beirute que matou mais de 150 pessoas e destruiu várias áreas da capital do Líbano.

"Depois da enorme catástrofe de Beirute, apresento minha renúncia do Governo ", disse a ministra em comunicado, pedindo desculpa ao povo por ter falhado e sublinhando que, perante este cenário, só lhe restava deixar o cargo.

A explosão no porto de Beirute criou uma cratera com 43 metros de profundidade, revelou fonte da segurança libanesa, citando avaliações feitas por especialistas franceses em pirotecnia enviados para o local.

A explosão "causou uma cratera de 43 metros de profundidade", revelou a fonte, citada pela AFP.

A explosão de terça-feira, que provocou mais de 150 mortos, seis mil feridos e dezenas de desaparecidos, aconteceu num armazém onde, segundo o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, estavam 2750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas durante seis anos "sem medidas cautelares".