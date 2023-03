Ministro russo da Defesa visita Mariupol e outras zonas ocupadas

Por Carolina Rico 06 Março, 2023 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, visitou esta segunda-feira Mariupol, uma das cidades ucranianas mais abaladas pela guerra, um ano depois da ocupação pelas forças russas.

De acordo com as autoridades de Moscovo, o ministro russo está a "analisar o trabalho de reconstrução" no território ocupado e já percorreu vários locais na região do Donbass.

Shoigu Shoigu "inspecionou o trabalho realizado pelo ministério da Defesa para restaurar a infraestrutura no Donbass", afirmou o ministério da Defesa, citado pela agência AFP.

Segundo a mesma nota, o ministro visitou um centro médico construído pelos militares, um centro de despacho do ministério das situações de emergência e um distrito recém-construído com uma dúzia de prédios residenciais de cinco andares.

Já no fim de semana Sergei Shoigu tinha visitado um "posto de comando" na frente de batalha no leste da Ucrânia, onde entregou medalhas a soldados russos e recebeu um relatório sobre o ponto de situação e as ações do exército na zona.

Esta visita acontece num momento em que as forças russas se aproximam de Bakhmut, cidade no leste da Ucrânia que se tornou palco da batalha mais longa da intervenção russa na Ucrânia.