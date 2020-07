Ministro da Educação brasileiro anuncia estar infetado pelo novo coronavÍrus

© MAURO PIMENTEL / AFP

O ministro da Educação brasileiro, Milton Ribeiro, que tomou posse há quatro dias, anunciou esta segunda-feira estar infetado com Covid-19, horas depois do mesmo anúncio por outro membro do Governo de Jair Bolsonaro, também ele contagiado pelo novo coronavírus.

"Acabo de receber esta manhã um resultado positivo para a Covid-19. Já estou a tomar medicamentos e vou despachar remotamente", disse na sua conta do Twitter Milton Ribeiro, que tomou posse como titular da Educação na passada quinta-feira e é o quarto ministro a tutelar a pasta desde que Bolsonaro chegou ao poder, em 1 de janeiro de 2019.

Também o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou hoje que testou positivo para a Covid-19 num exame médico realizado na última sexta-feira, após apresentar alguns sintomas da doença.

O ministro brasileiro, responsável pelas políticas sociais do Governo chefiado por Jair Bolsonaro, informou na sua conta do Twitter que realizou o teste depois de "começar a sentir sintomas que poderiam ser da Covid-19", na noite de quinta-feira.

"Passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e a Covid-19 foi detetada. Desde 6ª [sexta-feira] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu o ministro brasileiro, citando medicamentos cujo eficácia no tratamento da covid-19 não foram comprovados.

Onyx é um defensor da cloroquina como uma forma de tratar a doença, assim como Bolsonaro, que também anunciou que estava infetado com o Sars-CoV-2 há duas semanas e disse que tomava hidroxicloroquina como tratamento primário.

O diagnóstico positivo não impediu Bolsonaro, um dos líderes mais céticos do mundo sobre a gravidade da pandemia, de receber algumas centenas de apoiantes nos jardins do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília, no domingo.

Separado por um espelho de água de dezenas de apoiantes, o Presidente brasileiro percorreu o vasto relvado onde os seus seguidores estavam, muitos deles sem máscara protetora e sem respeitar a distância determinada pelas autoridades, e exibiu uma caixa de cloroquina.

Bolsonaro tirou a caixa do medicamento do bolso e mostrou aos seus apoiantes, que aplaudiram sob gritos de "cloroquina, cloroquina!".

