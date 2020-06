Abraham Weintraub ao lado de Jair Bolsonaro © Direitos Reservados/YouTube

O ministro brasileiro da Educação anunciou esta quinta-feira a sua demissão do Governo de Jair Bolsonaro.

O anúncio foi feito num vídeo onde Abraham Weintraub aparece ao lado de chefe de Estado brasileiro, atribuindo a sua saída do Executivo a um convite para trabalhar no Banco Mundial.



Weintraub deixa o Governo depois de várias polémicas. Há meses defendeu a prisão dos juízes do Supremo Tribunal Federal.

"Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do Ministério da Educação. Vou começar a transição agora. Nos próximos dias passo o bastão ao ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Neste momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída. Não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser o diretor de um banco. Eu já fui diretor do banco no passado. Volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial", disse Weintraub.

O agora ex-ministro participou, no domingo, numa manifestação pró-Bolsonaro, movimento que não agradou ao Presidente do país.

Jair Bolsonaro avaliou, na segunda-feira, que Weintraub "não foi muito prudente" ao participar no protesto, e que criou mais um problema para o Governo federal resolver.

Notícia atualizada às 20h24