Ministro irlandês eleito. Paschal Donohoe é o sucessor de Centeno na presidência do Eurogrupo

© Paul Fauth/AFP

Por Francisco Nascimento 09 Julho, 2020 • 18:38

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças da Irlanda venceu a corrida para suceder a Mário Centeno na presidência do Eurogrupo. Paschal Donohoe bateu Nádia Calviño, vice-primeira-ministra de Espanha, na segunda volta.

O irlandês era apoiado pelo Partido Popular Europeu, que conta com oito ministros das Finanças no órgão informal. O ministro das Finanças português, João Leão, anunciou que ia votar na ministra espanhola. A França e a Alemanha também anunciaram o apoio a Nádia Calviño.

Foi Mário Centeno, agora presidente do Eurogrupo cessante, quem anunciou a vitória de Paschal Donohoe, com uma publicação no Twitter.

Após a primeira ronda de votações, feita através de televoto, o ministro das Finanças luxemburguês, Pierre Gramegna, desistiu da corrida. Em 2018, quando Mário Centeno foi eleito presidente do organismo, Gramegna também não avançou para a última votação.

O ministro irlandês já reagiu à eleição. No Twitter, Donohoe assume estar "ansioso por trabalhar com todos os colegas do Eurogrupo nos próximos anos para garantir uma recuperação justa e inclusiva para todos".

No início de junho, Mário Centeno abandonou o cargo de ministro das Finanças de Portugal, ficando assim afastada a possibilidade de continuar à frente do Eurogrupo.

O novo presidente toma posse na próxima segunda-feira, 13 de julho.

Em atualização