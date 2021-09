Ministro russo morre ao tentar salvar uma pessoa durante exercícios militares no Ártico

O ministro Yevgeny Zinichev © Mikhail Klimentyev/AFP (arquivo)

Por Carolina Quaresma 08 Setembro, 2021 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Yevgeny Zinichev, ministro russo para as Situações de Emergência, morreu aos 55 anos, enquanto tentava salvar a vida de uma pessoa durante exercícios de treino na cidade de Norilsk, no Ártico.

A informação foi avançada pelo Ministério, numa declaração divulgada pelas agências noticiosas russas e citada pela AFP. "O chefe do Ministério para as Situações de Emergência, Yevgeny Zinichev, morreu tragicamente ao salvar a vida de uma pessoa" durante exercícios em Norilsk.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, revelou que Vladimir Putin já foi notificado da morte do ministro.

Zinichev foi membro do serviço de segurança do KGB nos últimos anos da URSS e trabalhou nos serviços de segurança de Putin entre 2006 e 2015. Ocupou uma série de cargos de alto nível, servindo como governador interino da região exclave russa de Kaliningrado e depois como chefe adjunto do Serviço Federal de Segurança. Foi também membro do Conselho de Segurança da Rússia.

Foi nomeado chefe do Ministério para as Situações de Emergência, em maio de 2018, ocupando um dos cargos mais importantes do gabinete ao lidar com catástrofes e outras situações de resposta rápida em todo o país. Os exercícios de dois dias em que participou em várias cidades do Árctico, incluindo Norilsk, tiveram início na terça-feira e envolveram mais de seis mil pessoas.