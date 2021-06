Ministros da Agricultura e Pescas da UE reúnem-se esta terça-feira em Lisboa

Maria do Céu Antunes © LUSA

Os ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia reúnem-se esta terça-feira, em Lisboa, no âmbito da presidência Portuguesa do Conselho, para abordar temáticas como sistemas alimentares, gestão de recursos naturais e o futuro da política comum de pescas.

Os ministros da Agricultura da UE vão começar a chegar ao Centro cultural de Belém (CCB), centro logístico da presidência portuguesa do Conselho, pelas 08h00, seguindo-se uma reunião informal, subordinada ao tema sistemas alimentares, inovação e gestão dos recursos humanos.

Após a reunião, vai decorrer uma conferência de imprensa com a ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, e com o Comissário Europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Já na parte da tarde terá lugar o encontro entre os ministros do Mar da UE, que vai abordar o futuro da Política Comum das Pescas, no contexto do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia para uma Economia Azul Sustentável.

Na conferência de imprensa, que está prevista para as 17h00, após a reunião informal, estarão presentes o ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, e o comissário europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius.