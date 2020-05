Ministros da Saúde da UE debatem estratégia farmacêutica comum

Negociações na União Europeia sobre a industria farmacêutica © OLIVIER HOSLET/EPA

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) deram esta terça-feira, por videoconferência, os primeiros contributos para o desenvolvimento de uma nova estratégia farmacêutica para a Europa, no âmbito do combate à covid-19.



O debate, segundo um comunicado da presidência croata da UE, focou-se na ligação entre a estratégica farmacêutica e a estratégia industrial, divulgada em março, no âmbito do plano de recuperação económica.



Os ministros da Saúde da UE debateram ainda o acesso a medicamentos, uma vez que a pandemia de covid-19 pôs a nu e agravou "problemas existentes com o fornecimento de medicamentos importantes" no bloco.



Na reunião foi também salientada a necessidade da manter a cooperação entre Estados-membros e com a Comissão Europeia, de modo a otimizar a resposta à pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 permitindo que os medicamentos estejam disponíveis a preços acessíveis.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

