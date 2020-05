Ministros de Portugal, Espanha e Itália pedem rendimento mínimo para todos os europeus

Por Nuno Domingues e Rita Carvalho Pereira 08 Maio, 2020 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

As dificuldades das famílias, e particularmente dos trabalhadores que perderam totalmente o rendimento, em apenas dois meses, levaram os três ministros do Trabalho, de Portugal, Espanha e Itália a unirem-se e a assinarem, esta sexta-feira, um texto conjunto em que reclamam a expansão do rendimento mínimo a todos os países europeus.

Os ministros Ana Mendes Godinho (Portugal), Pablo Iglésias (Espanha) e Nunzia Catalfo (Itália) defendem, num artigo publicado no jornal Público , que este é o momento para a União Europeia olhar o futuro e lançar um escudo social europeu, que garanta aos cidadãos as necessidades básicas. Os três ministros pedem a generalização de sistemas de rendimento dignos e adequados em todos os Estados-membros da União Europeia.

"Atualmente, a Europa tem mais de 113 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão social e 25 milhões de crianças que vivem abaixo do limiar da pobreza. Torna-se necessário adotar medidas urgentes para evitar o aumento desse número e, ao invés, contribuir para a sua redução", alertam os três ministros, sublinhando que a situação está a ser ampliada pela pandemia de Covid-19.

"A Europa deve unir-se em torno da solidariedade. É necessária uma resposta europeia coordenada para evitar uma nova crise económica e social. (...) Este é o momento para a União Europeia olhar para o futuro e prosseguir o seu programa, tendo em vista a apresentação de um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais", defendem Ana Mendes Godinho, Pablo Iglésias e Nunzia Catalfo.

"Apoiamos o estabelecimento de uma iniciativa que permita apoiar a generalização de sistemas de rendimento mínimo dignos e adequados em todos os Estados-membros", resumem.

O regime (Rendimento Mínimo Garantido, atual Rendimento Social de Inserção) existe em Portugal há 24 anos e o alargamento a todo o espaço europeu já está previsto no Pilar Europeu dos Direitos Sociais desde 2017.

Pablo Iglésias, numero dois do Governo de Espanha, chegou a acordo com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para lançar o rendimento mínimo no país ainda neste mês de maio.

