Miss Universo é mexicana. Brasileira ficou em segundo lugar

A mexicana Andrea Meza foi eleita no domingo Miss Universo, na primeira eleição desde 2019, quando a sul-africana Zozibini Tunzi foi coroada, tendo de prolongar o seu 'reinado' até agora, devido à pandemia de Covid-19.

A Miss Brasil, Julia Gama, e a Miss Peru, Janick Maceta, foram coroadas primeira e segunda finalistas no decorrer de uma cerimónia que durou três horas.

A cerimónia, que decorreu em Hollywood, nos Estados Unidos, contou com a participação do cantor porto-riquenho Luis Fonsi, intérprete do sucesso internacional "Despacito", que cantou "Vacío" num palco onde estavam as cinco finalistas.