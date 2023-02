"Missão cumprida." Equipa portuguesa de socorro regressa da Turquia e recorda resgate de Baran

Os sismos na Turquia e Síria provocaram mais de 45 mil mortos © Hannibal Hanschke/EPA

Já chegou a Portugal a equipa de salvamento destacada para ajudar nas operações de resgate na Turquia após o sismo que atingiu o país. Os 52 operacionais e os cães que compõem a equipa chegaram esta tarde à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, onde decorreu uma cerimónia que contou com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

No local, o ministro deixou palavras de agradecimento aos operacionais também em nome do primeiro-ministro e deixou-lhes um recado por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que irá recebê-los em Belém já no próximo dia 22. No final, o comandante da equipa, José Guilherme, falou num espírito de missão cumprida.

"Foi durante umas buscas que andávamos a fazer num dos setores na zona baixa de Antáquia. Os cães detetaram, ao princípio, também a pedido dos populares, um corpo. A equipa esteve ali um bocado a fazer o reconhecimento até que foi alertada, também por um popular, que supostamente havia uma vítima ali uns metros ao lado. De imediato enviámos a primeira equipa para a primeira avaliação, os cães fizeram a deteção, fizemos o reforço e, a partir daí, desenvolveu-se todo um trabalho de equipa até chegarmos ao pequenino Baran. Naquele momento éramos todos Baran e tínhamos todos dez anos", recordou José Guilherme aos jornalistas.

Ouça as declarações do comandante da equipa de resgate portuguesa 00:00 00:00

O comandante recordou também aquele que foi o momento alto da intervenção da equipa portuguesa na Turquia: o resgate de uma criança de dez anos.

"A missão foi dada e cumprida. Salvar uma vida, como já disse, valeu a pena. São ocorrências e catástrofes que exigem muito esforço, não só físico mas também emocional e estas mulheres e homens que fizeram parte desta equipa estão devidamente treinados, são profissionais de excelência e de uma disponibilidade impar", acrescentou o comandante da equipa portuguesa.

O contingente português contava com profissionais da Proteção Civil, da GNR, dos bombeiros e do INEM.