"Missão está a correr bem." UE concluiu formação de 15 mil militares ucranianos

Helena Carreiras, ministra da Defesa Nacional

A ministra da Defesa, Helena Carreiras afirmou, esta terça-feira, em Bruxelas, que a União Europeia já finalizou a formação de 15 mil militares ucranianos.

A missão conta com o contributo de Portugal, que "tem participado com um máximo de 20 militares em simultâneo que têm dado treino nas áreas de inativação de engenhos explosivos [e] desde ontem até ao final de junho temos seis militares no treino em infantaria, na área da saúde e na instrução militar básica, no Quartel-General na Alemanha", afirmou a ministra.

Helena Carreiras considera que a missão "está a correr bem", dentro do que estava previsto, dando um contributo para o total de militares formados por toda a União Europeia.

"Foram já treinados cerca de 15 mil militares ucranianos, esperando-se até ao final do ano o treino de 30 mil militares", admitiu, considerando que "é uma missão que está a correr muito bem".

No balanço do contributo português apresentado em Bruxelas, a ministra também deu conta da contribuição de Portugal ao nível de equipamento militar, incluindo "o pacote mais recente que inclui viaturas M113 na modalidade de ambulâncias e pronto-socorro".

Dentro do compromisso europeu para entregar até ao final do ano, um milhão de munições de grande calibre à Ucrânia, a ministra afirma que foi possível conseguir 25% entre os arsenais em armazém e em breve avançam as compras conjuntas.

"Esse trabalho está em curso, é um pouco mais demorado, mas espera que no final de junho estejam redigidos os primeiros contratos e que seja possível aos países colocar as suas ordens de compra em julho", afirmou, admitindo que Portugal possa vir a equacionar o mecanismo europeu de compras conjuntas, mas para já não está previsto.