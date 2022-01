Míssil atinge base militar próxima do aeroporto internacional de Bagdade

Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque © AFP

Um míssil de origem desconhecida atingiu nesta quarta-feira uma base militar próxima ao Aeroporto Internacional de Bagdade, sem causar vítimas, sendo este o terceiro ataque nos últimos dias contra posições onde os Estados Unidos tiveram presença militar, relataram fontes militares.

"Um míssil atingiu a Base Victoria, no oeste de Bagdade, tendo sido lançado do bairro de Al-Yihad", disse, em comunicado, o serviço de informação do exército iraquiano, acrescentando que as forças de segurança e informação continuam as suas investigações para deter os envolvidos.

Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade por este ataque.

É a segunda vez esta semana que esta base, onde os Estados Unidos mantiveram uma presença militar, é alvo de um ataque, depois de as forças iraquianas intercetarem dois 'drones' [avião não tripulado] na última segunda-feira.

Por outro lado, na terça-feira, a base militar de Ain al-Asad, no oeste do Iraque e com a presença das forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, foi alvo de um ataque com dois aviões não tripulados intercetados antes de alcançar o local.

Esta é a terceira ação consecutiva contra instalações desde 3 de janeiro, dia que marcou o segundo aniversário do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani e do número dois do grupo armado iraquiano pró-governo Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular), Abu Mahdi al-Muhandis, num ataque norte-americano na capital do Iraque.

Por outro lado, as forças de segurança iraquianas também anunciaram nesta quarta-feira que encontraram e destruíram um lançador, no qual ainda estava um míssil.