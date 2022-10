Míssil russo abatido pelas forças ucranianas cai na Moldova

© EPA

Um míssil russo caiu, esta segunda-feira, em território da Moldova após ser abatido pela força aérea ucraniana, anunciou o governo moldavo, mas sem o registo de vítimas.

O ministro do Interior da Moldova confirmou que o míssil caiu na aldeia de Naslavcea, perto da fronteira com a Ucrânia, destruindo janelas de várias casas.

"Até ao momento não há notícia de vítimas, mas as janelas de várias casas em Naslavcea foram destruídas", afirmou.

Os novos ataques acontecem numa altura em que a Ucrânia tem em curso uma contraofensiva no sul e no leste do país, depois de ter recebido armamento dos seus aliados ocidentais para combater a invasão russa, lançada em 24 de fevereiro deste ano.

O bombardeamento deliberado das infraestruturas de energia na Ucrânia faz recear um agravamento das condições de vida no país em guerra com a aproximação do inverno.

O instituto norte-americano para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), na sua avaliação mais recente sobre o conflito, considerou que a Rússia também está a apostar no colapso do apoio ocidental à Ucrânia durante o inverno, quando as populações europeias se insurgirem contra a falta de energia.

