MNE europeus reúnem-se esta segunda-feira para discutir apoio à Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira para discutir o apoio à Ucrânia contra a invasão russa, quando já foram treinados 24 mil soldados ucranianos em solo europeu, e as relações com a América Latina.

Na reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, que decorre no Luxemburgo, será então discutido o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia, nomeadamente no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP).

Fontes europeias explicaram que, no âmbito do MEAP, a UE está a "treinar soldados ucranianos a um ritmo muito mais rápido do que o esperado", dado já terem sido formados 24 mil militares, de um objetivo de 30 mil para este ano.

Até ao momento, os Estados-membros também já entregaram mais de 200 mil munições e mais de dois mísseis à Ucrânia.

Em meados de abril, o Conselho da UE adotou uma verba de mais mil milhões de euros ao abrigo do MEAP para entregar munições às Forças Armadas ucranianas, sendo que, somando esta verba com as sete parcelas anteriores, o total da contribuição ascendia a 4,6 mil milhões de euros.

O MEAP foi criado em 2021 para apoiar parceiros da UE nas áreas militar e da defesa, com o principal objetivo de prevenir os conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Da agenda da reunião dos chefes europeus da diplomacia faz ainda parte a relação do bloco comunitário com a América Latina e as Caraíbas, que a UE quer "levar a um novo nível", após uma estratégia anunciada pela Comissão Europeia no início deste mês para reforço das parcerias, segundo fontes europeias.

No início deste mês, a Comissão Europeia classificou a retoma das cimeiras com o "parceiro estratégico" Brasil como prioridade para a UE, no âmbito do reforço das relações com América Latina e Caraíbas, propondo um mecanismo de coordenação permanente.

A posição consta da nova agenda para as relações entre a UE e a América Latina e as Caraíbas, apresentada na altura em Bruxelas, no âmbito da qual, a Comissão Europeia propôs o reforço do diálogo entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC), com cimeiras mais regulares e um mecanismo de coordenação permanente.

A nova agenda para as relações entre a UE e a América Latina e as Caraíbas estará em foco numa cimeira entre o bloco comunitário e a CELAC a realizar em Bruxelas em meados de julho no âmbito da presidência espanhola do Conselho.

Entre as iniciativas previstas estão a renovação da parceria política, o reforço da agenda comercial comum, uma estratégia de investimento para acelerar uma transição ecológica e digital e combater as desigualdades, a luta contra a criminalidade organizada transnacional e a promoção do Estado de direito e ajuda humanitária.

