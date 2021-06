MNE israelita tem "fortes reservas" quanto a negociações sobre nuclear iraniano

© AFP

Por Lusa 27 Junho, 2021 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, manifestou este domingo "fortes reservas" quanto ao reatar de negociações sobre o programa nuclear iraniano, apontando "erros cometidos nos últimos anos" num encontro com o seu homólogo norte-americano.

"Israel tem fortes reservas quanto ao acordo sobre o programa nuclear iraniano em negociação em Viena. Pensamos que as diferenças [entre Israel e os Estados Unidos] devem ser discutidas em conversas diretas e profissionais", declarou o novo chefe da diplomacia israelita no início do encontro com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Lapid salientou que "nos últimos anos, foram cometidos erros", referindo-se à proximidade entre o ex-primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Partido Republicano do ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

"Vamos corrigir esses erros", afirmou Lapid.

O encontro em Roma é o primeiro "cara a cara" entre a administração do Presidente norte-americano Joe Biden e a coligação que assumiu o poder em Israel.

Lapid, que arquitetou a coligação que tirou Netanyahu do poder e que deverá ser dentro de dois anos o próximo primeiro-ministro de Israel, chegou a Roma esta tarde e o encontro decorre no âmbito de negociações para repor os Estados Unidos no Acordo de Viena de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.

Israel opõe-se a este acordo, que obriga Teerão a reduzir o seu programa nuclear em troca de um alívio nas sanções internacionais contra o Irão, mas depois de os Estados Unidos o terem denunciado, o Irão deixou de cumprir algumas condições.

Joe Biden, por seu turno, decidiu renegociar o regresso dos Estados Unidos ao acordo.