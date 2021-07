MNE preocupado com situação dos portugueses na África do Sul

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © Manuel de Ameida/Lusa

Por Lusa 14 Julho, 2021 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirma que os serviços diplomáticos na África do Sul estão focados no apoio aos portugueses e pede cautela à comunidade, num momento em se verificam várias manifestações violentas.

"Espero que os acontecimentos que estão hoje a afligir a África do Sul terminem o mais depressa possível", afirmou Augusto Santos Silva, confiando que a normalidade regresse.

Nas ruas do país, milhares de sul-africanos têm saqueado lojas, atacado equipamentos públicos e vandalizado as ruas, protestando contra a crise económica e exigindo a libertação do ex-Presidente Jacob Zuma, preso na semana passada por desrespeito a uma ordem do Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do país.

"Tomei muito boa nota dos apelos à calma e ao respeito pelas decisões dos tribunais sul-africanos que o Presidente [Ramaphosa] fez e tem insistentemente feito", disse o chefe da diplomacia portuguesa.

A África do Sul conta com cerca de 450 mil portugueses e lusodescendentes e Santos Silva admitiu que os serviços consulares estão focados no apoio à comunidade.

"Como todos compreenderão, a minha prioridade, a minha preocupação, é com a situação dos portugueses", disse.

"Infelizmente já temos a lamentar prejuízos em bens, [...] mas, felizmente, no momento em que falo, não há nenhuma notícia de que a segurança física dos portugueses tivesse estado em perigo", acrescentou o governante.

O ministro reafirmou os apelos feitos pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, pedindo "a máxima cautela e a máxima prudência" por parte dos compatriotas num momento de crise social no país.

"A nossa embaixada e todos os nossos consulados na África do Sul estão mobilizados para seguir atentamente a situação e a situação dos nossos compatriotas e prestar lhes todo o apoio que seja necessário e seja possível", afirmou Santos Silva.

Pelo menos 72 pessoas morreram e cerca de 2.400 foram detidas em distúrbios violentos, saques e ações de intimidação, que continuam pelo sexto dia consecutivo na África do Sul, depois da prisão do antigo chefe de Estado e ex-líder do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), Jacob Zuma, na passada quarta-feira à noite, divulgou a Polícia sul-africana.