Ucrânia acusa Rússia do rapto de mais um autarca

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, acusou no Twitter os "criminosos de guerra russos" de terem raptado "mais um autarca ucraniano democraticamente eleito", Yevhen Matveyev, líder de Dniprorudne.

"Ao não receberem apoio local, os invasores viram-se para o terror. Peço a todos os Estados e organizações internacionais que parem o terror russo contra a Ucrânia e a democracia", escreve o chefe da diplomacia.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Durante este sábado, Volodymyr Zelensky pediu ao presidente francês e ao chefe de governo alemão ajuda para libertar o presidente da câmara de Melitopol, que segundo as autoridades ucranianas foi sequestrado no dia anterior pelos militares russos.

"Durante a noite e hoje, conversamos com nossos parceiros sobre a situação do presidente de Melitopol e o nosso pedido é claro: ele tem que ser solto imediatamente [...] Já telefonei para o chanceler Olaf Scholz. Falei com o presidente Emmanuel Macron [...], falarei com quem for preciso para libertar o nosso povo", disse o presidente da Ucrânia num vídeo divulgado pela presidência ucraniana.

