Moderna vai disponibilizar 500 milhões de vacinas ao mecanismo Covax

A farmacêutica Moderna vai disponibilizar 500 milhões de doses da sua vacina anti-Covid-19 ao mecanismo Covax, que visa garantir uma vacinação equitativa contra o coronavírus, foi anunciado esta segunda-feira.

Ao abrigo de um acordo assinado com a Aliança para as Vacinas (Gavi), a Moderna irá entregar as doses a partir do quarto trimestre deste ano, "com um total de 34 milhões de doses disponíveis em 2021 e até 466 milhões de doses em 2022", anunciou a Gavi em comunicado.

O acordo anunciado surge dias após a Organização Mundial de Saúde, com semanas de atraso, anunciar a aprovação de emergência da vacina contra a Covid-19 da Moderna, a quinta a beneficiar dessa validação da agência de saúde da ONU.

Os valores financeiros do acordo não foram anunciados.

O sistema Covax, criado pela OMS e parceiros, visa para distribuir vacinas contra a Covid-19 às nações desfavorecidas.

A vacina desenvolvida pela 'start-up' Moderna, uma pioneira em vacinas contra o coronavírus, tem características muito semelhantes à criada pela Pfizer-BioNTech, com uma eficácia de 94,1%.

O fármaco norte-americano já é autorizado na União Europeia, na América do Norte, no Reino Unido e em alguns outros países, como Israel e Singapura.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

