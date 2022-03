Moeda russa desvaloriza mais de 60% desde início do conflito

Rússia enfrenta efeitos financeiros da invasão da Ucrânia © Alexandre Nemenov/AFP

O rublo, a moeda russa, perdeu 62,1% do seu valor desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, e depois de o Ocidente ter isolado financeiramente o país.

Esta segunda-feira, a moeda russa atingiu um novo mínimo histórico, tendo-se desvalorizado para 132 rublos em relação ao dólar e 144 rublos em relação ao euro.

A nova depreciação da moeda surge depois de os EUA anunciarem que estão em conversações "muito ativas" com a União Europeia para proibir as importações de petróleo da Rússia, numa nova tentativa de asfixiar a economia russa em retaliação à guerra na Ucrânia.

A agência de notação Moody's também baixou a notação da dívida soberana do Governo russo, que já estava em 'lixo', de 'B3' para 'Ca' pela expectativa de que os controlos de capital do banco central russo restrinjam os pagamentos transfronteiriços, incluindo o serviço da dívida das obrigações do Governo.

"A descida para 'Ca' é motivada por grandes preocupações acerca da vontade e capacidade da Rússia de cumprir as suas obrigações de serviço da dívida", disse a agência num comunicado, indicando que a perspetiva do país continua negativa.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

