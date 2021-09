Mohammad Hassan Akund é o novo primeiro-ministro do Afeganistão

© AFP

Os Taliban anunciaram a composição do novo Governo do Afeganistão, que será liderado por Mohammad Hassan Akund, noticia a BBC.

A mesma fonte indica que o nome indicado para o cargo de ministro do Interior é procurado pelo FBI. "Sabemos que o povo do nosso país esperava por um novo governo", disse um porta-voz, citado pela BBC.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, o 'mullah' Hassan Akhund chefiou o Governo dos talibãs durante os últimos anos do seu anterior regime (1996-2001) e o 'mullah' Baradar, que liderou as negociações com os Estados Unidos e assinou o acordo para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, é um dos seus dois adjuntos.

Os talibãs tinham indicado há uma semana que estavam quase concluídas as rondas de consultas para a formação do novo Governo, que se tornou mais urgente após a partida, a 31 de agosto, do último avião com soldados norte-americanos.

Após quase duas décadas de presença de forças militares norte-americanas e da NATO, os talibãs tomaram o poder em Cabul a 15 de agosto, culminando uma rápida ofensiva que os levou a controlar as capitais de 33 das 34 províncias afegãs em apenas 10 dias.

Desde então, os combatentes islamitas radicais asseguraram em várias ocasiões a intenção de formar um Governo islâmico "inclusivo", que represente todas as tribos e etnias do Afeganistão.