Moldova reabre espaço aéreo após encerramento por "razões de segurança"

O espaço aéreo da Moldova reabriu após ter estado mais de duas horas encerrado, esta terça-feira, por "razões de segurança".

"O espaço aéreo da Moldova foi temporariamente fechado às 11h24 (09h24 em Portugal) de 14 de fevereiro, a fim de garantir a segurança", disse a Autoridade da Aviação Civil da Moldova, num comunicado citado pela agência AFP. "Às 14h47 (hora portuguesa) o espaço aéreo foi reaberto", acrescentou, sem dar mais detalhes.

A imprensa moldava noticiou que "um drone estrangeiro" estava "a voar sem autorização".

O encerramento do espaço aéreo moldavo acontece um dia depois de a presidente da Moldávia, Maia Sandu, ter acusado a Rússia de planear um golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos.

Entretanto, a Rússia negou qualquer "plano de desestabilização da Moldova".