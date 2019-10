Mona Lisa protegida com novo vidro à prova de bala

Mona Lisa, a obra de Leonardo da Vinci © Philippe Wojazer/Reuters

A Mona Lisa tem um novo vidro a protegê-la. O Museu do Louvre instalou um vidro mais transparente e à prova de bala para guardar a obra de Leonardo da Vinci, que está atrás de um vidro desde o início dos anos 50.

A medida de segurança foi adotada depois de a obra ter sido danificada por um visitante que despejou ácido sobre ela. Desde então já houve outras tentativas de vandalizar o sorriso mais famoso do mundo, mas foram todas frustradas.

O curador de arte italiana do século XVI no museu disse à Reuters Television que a tecnologia do vidro melhorou muito nos últimos anos e o novo vidro, além de proteger a obra, permite a melhor experiência de visualização possível.