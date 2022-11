"Morrem às centenas todos os dias." Zelensky diz que frente de Donetsk está coberta de cadáveres russos

Zelensky © EPA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira que a frente de Donetsk, onde se travam combates intensos, está "literalmente coberta" com cadáveres russos e que "morrem às centenas todos os dias".

"A região de Donetsk continua a ser o epicentro da maior loucura dos ocupantes: centenas estão a morrer todos os dias. O terreno em frente às posições ucranianas está literalmente coberto com os corpos dos ocupantes", afirmou.

Zelensky disse que ao longo da linha da frente, as forças ucranianas estão a manter uma "defesa ativa" e em zonas do leste e do sul estão a empurrar "gradualmente" os russos.

"Pouco a pouco estamos a fazer progressos", sublinhou.

O líder ucraniano afirmou que alguns militares russos, em face ao que "está a acontecer", "queixaram-se ao governador da região do Krai do Litoral, sobre perdas colossais", mas este "mentiu", afirmando que "as perdas estão 'longe de ser essas'".

O Presidente ucraniano apelou aos cidadãos russos para encenarem um protesto "feroz", não nas redes sociais, não "debaixo da coberta", mas nas ruas "contra o poder em Moscovo".

Os russos atacaram hoje mais de 50 povoações no Donbass, Zaporiyia, Kherson, Mykolaiv, Kharkov e Dnipropetrovsk, mas as forças ucranianas responderam em todas as frentes, segundo Zelensky, que disse que um dos resultados foi o abate de um avião russo.

O chefe de Estado ucraniano garantiu que o seu país recebeu novos sistemas de defesa aérea e, embora a proteção dos céus "não esteja a cem por cento", está a progredir em direção a esse objetivo.

Zelensky informou ainda sobre a decisão do Estado-Maior General das Forças Armadas ucranianas de assumir o controlo "pela força" de cinco empresas ucranianas "para satisfazer as necessidades da guerra".

Em causa estão a Motor Sich, KrAZ, Ukrnafta, Ukrtatnafta e Zaporizhtransformator, que a partir de agora vão estar envolvidas na reparação e produção de equipamento, provisão das forças de defesa e restauração de infraestruturas, anunciou o Presidente ucraniano.