Morreram os dois pilotos do avião de combate a incêndios que se despenhou na Grécia

Várias equipas de bombeiros e um helicóptero deslocaram-se à zona do acidente

Dois pilotos gregos morreram esta terça-feira na sequência do despiste do avião de combate a incêndios onde seguiam a bordo, durante uma missão na ilha de Eubeia, segundo avançou a AFP.

"As Forças Armadas declaram três dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da Força Aérea e pilotos do aparelho de combate a incêndios CL-215, que operava em Eubeia", disse o Ministério da Defesa grego em comunicado.

As vítimas mortais, que tinham sido dadas como desaparecidas, pertenciam à Força Aérea grega, segundo o Ministério da Defesa, citado pela televisão estatal ERT, que registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, e seguida de uma grande explosão.

A Canadair-style water bomber with "at least two people on board" crashed while battling a forest fire in #Greece, southern Evia, fire service spokesman Yannis Artopios told AFP pic.twitter.com/R9zA3H9kxE - Greek City Times (@greekcitytimes) July 25, 2023

Marcelo Rebelo de Sousa expressou esta terça-feira "condolências pelas vítimas da queda do avião de combate aos incêndios", numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado português revelou ainda que já falou com a sua homóloga grega, Katerina Sakellaropoulou, "a quem transmitiu palavras de solidariedade pelas trágicas consequências provocadas pelos fogos que, fruto da crise climática, têm estado a devastar aquele país".

Várias equipas de bombeiros e um helicóptero deslocaram-se à zona do acidente.

A Grécia está a viver uma onda de calor com temperaturas recorde e tem sido palco de vários incêndios florestais que continuam a devastar partes das ilhas gregas de Rodes, ​​​​​​​Corfu e Eubeia.

Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 ºC e no centro do país, 44 ºC, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 ºC a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.