A atriz Raquel Welch morreu esta quarta-feira aos 82 anos, confirmou o agente à France-Presse.

Ao site especializado TMZ, a família refere que a atriz morreu esta manhã após um breve episódio de doença.

Nome artístico de Jo Raquel Tejada, nasceu a 5 de setembro de 1940 em Chicago, nos Estados Unidos. Depois de papéis com pouco destaque em alguns filmes e séries no início dos anos 1960, foi com Viagem Fantástica (1966), que chegou ao estrelato.

Seguiu-se Quando o Mundo Nasceu (One Million Years B.C.), do mesmo ano, que a tornou num símbolo mundial ao surgir em cena apenas com um biquíni vestido.

Com origens bolivianas, ​​​​​​Welch deixa como legado uma carreira cinematográfica de cinco década e dois filhos.