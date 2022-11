Morreu a cantora brasileira Gal Costa

Por Cátia Carmo 09 Novembro, 2022 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cantora brasileira Gal Costa morreu, esta quarta-feira, aos 77 anos, avança o jornal Folha de São Paulo, citando o assessor da artista. As causas da morte ainda são desconhecidas.

A artista, ícone da música popular brasileira, fazia parte do cartaz do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo, no Brasil, no fim de semana passado. No entanto, o concerto foi cancelado poucas horas antes porque, segundo a sua equipa, ainda não estava totalmente recuperada da retirada de um nódulo da fossa nasal direita e teria de ficar fora dos palcos até ao final de novembro, por recomendação médica.

Na agenda, a cantora brasileira tinha também dois concertos em Portugal, marcados para novembro em Lisboa e Porto, que haviam sido adiados para o próximo ano devido à cirurgia que realizou.

Mesmo antes dos palcos, a vida de Gal sempre foi música

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em Salvador, na Bahia. A mãe, com o mesmo nome, Mariah Costa Penna, contava que, com Gal ainda na barriga, passava horas a ouvir música clássica, como se de um ritual se tratasse, para que a filha viesse a ser, de alguma forma, uma pessoa musical. E parece ter resultado.

Aos 14 anos, a brasileira ouvia pela primeira vez na rádio João Gilberto a cantar Tom Jobin e Vinícius de Morais. O artista viria a ser uma das principais influências na sua carreira que, mesmo antes dos palcos, já tinha música. Ainda jovem trabalhou ao balcão da Roni Discos, a principal loja de discos de Salvador, na altura.

Em 1963 foi apresentada a Caetano Veloso por uma amiga, Dedé Gadelha, com quem construiu depois uma grande amizade e profunda admiração que durou o resto da vida. Além de Caetano, na adolescência tornou-se amiga de outros ícones da música brasileira como Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quemm viria a fazer parte do grupo Doces Bárbaros.

A partir daí, Gal Costa entrou no mundo da música e foi sempre a subir, rumo ao estrelato. Com canções como "Modinha para Gabriela", genérico da novela da novela da Globo, "Água Viva", "Folhetim", de Chico Buarque, e "Paula e Bebeto", de Milton Nascimento e Caetano. No final dos anos 1970, a cantora brasileira começou a ser presença obrigatória nas grandes rádios com vários destes êxitos.