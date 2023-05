Por Gonçalo Teles 09 Maio, 2023 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

A cantora brasileira Rita Lee morreu esta segunda-feira aos 75 anos, anunciou a família em comunicado publicado nas redes sociais da cantora.

Ouça a reportagem TSF sobre Rita Lee 00:00 00:00

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", lê-se na comunicação divulgada ao público.

O velório da artista, que será aberto ao público, decorre esta quarta-feira no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, das 10h às 17h.

O corpo será depois cremado, anunciou também a família, numa cerimónia particular.

Rui Reininho à TSF: "Ela está ao lado de David Bowie, está ao lado dos Rolling Stones, gente que percebeu a energia dela" 00:00 00:00

Nascida em São Paulo a 31 de dezembro de 1947, foi diagnosticada com cancro do pulmão em 2021, cumpriu tratamentos e, em abril de 2022, o filho Beto Lee anunciou que Rita Lee estava "curada".

Retirou-se dos palcos em 2013, já depois de uma digressão no ano anterior em que celebrava os 45 anos de carreira e que devia ter servido de despedida, não tivesse sido detida.

Rui Reininho sobre Rita Lee: "Para mim era uma diva" 00:00 00:00

Conta a Folha de São Paulo que, no que seria um dos últimos concertos, ao ver a polícia abordar membros do público que estavam a fumar maconha (canábis), Rita Lee interrompeu o concerto.

"Me dá esse baseadinho (charrinho) que eu vou fumar aqui e agora. Seus cafajestes, filhos da puta", terá dito aos agentes no local. Foi levada à esquadra para prestar depoimentos.

Rui Reininho à TSF: "Hoje vou ali acima do telhado miar um bocado à gata ruiva" 00:00 00:00

Assim, foi preciso remarcar a despedida dos palcos: aconteceu a 25 de janeiro de 2013, no Anhangabaú, em São Paulo. Desde aí, viveu numa casa de campo com Roberto de Carvalho, companheiro de vida desde 1976, e com cães, gatos e animais como jibóia ou a jaguatirica, um felídeo de porte médio.

No seu epitáfio deverá ler-se, como escreveu na sua autobiografia: "Ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa."