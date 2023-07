Morreu a cantora Sinéad O'Connor

Por Cátia Carmo 26 Julho, 2023 • 19:07 Partilhar este artigo Facebook

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, conhecida pelo êxito "Nothing Compares 2 U", morreu aos 56 anos, avançou o Irish Times e a RTE, emissora nacional da Irlanda, esta quarta-feira. Pouco depois, a família divulgou um comunicado, escrevendo que é com "grande tristeza" que anuncia a morte da "querida Sinéad".

"A sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade nesta altura tão difícil", pode ler-se no comunicado, citado pela RTE.

O'Connor tornou-se mundialmente conhecida com a sua versão hipnotizante de "Nothing Compares 2 U", originalmente escrita por Prince. No videoclipe da canção, que foi visto quase 400 milhões de vezes no YouTube, a cantora aparece a olhar diretamente para a câmara durante praticamente todos os cinco minutos do vídeo.

Em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single número 1 do ano.

A artista de Dublin lançou dez álbuns de estúdio e recebeu o prémio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa, no início deste ano. Em junho de 1995 atuou em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Além disso, a irlandesa tornou-se conhecida pelo cabelo rapado e pelas suas opiniões sobre temas como a religião, sexo, feminismo e guerra. Gerou também polémica por ter rasgado uma fotografia do papa João Paulo II durante uma ida ao programa de televisão "Saturday Night Live".

Shane, filho da cantora, morreu no ano passado, aos 17 anos. A artista deixa outros três filhos. Em 2017, O'Connor mudou de nome para Magda Davitt e, no ano seguinte, converteu-se ao islamismo, mudando novamente o nome, desta feita para Shuhada'Sadaqat. Porém, continuou a gravar e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.

Atualmente a cantora vivia entre Londres e Dublin.