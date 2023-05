Morreu Tina Turner, a rainha do rock'n roll

Por Cátia Carmo 24 Maio, 2023 • 19:41 Partilhar este artigo Facebook

A cantora Tina Turner morreu aos 83 anos, avança um porta-voz da artista, esta quarta-feira, à Sky News.

Em comunicado, o representante declarou que "Tina Turner, a rainha do rock'n roll, morreu hoje pacificamente aos 83 anos após longa doença, na sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela o mundo perde uma lenda da música e um modelo a seguir."

Pouco depois foi também publicada uma nota de pesar nas redes sociais da artista.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com a sua música e a sua paixão sem limites pela vida, encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje dizemos adeus a uma querida amiga que nos deixa a sua maior obra: a sua música. Toda a nossa compaixão vai para a sua família. Tina, sentiremos muito a sua falta", pode ler-se na mesma nota.

A estrela norte-americana foi uma das cantoras de rock mais amadas, conhecida pela sua presença em palco e por uma série de êxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer e What's Love Got to Do With It.

A artista tornou-se famosa nos anos 60, ao lado do ex-marido Ike Turner, com a clássica canção River Deep, Mountain High. Mais tarde Tina Turner foi vítima de violência doméstica por Ike. Um caso que foi documentado num filme biográfico em 1993, protagonizado por Angela Bassett, que ganhou três Óscares.

A história da sua vida foi também imortalizada num popular espetáculo do West End que ainda está em exibição.

Em 1970, a popularidade da cantora caiu, mas a carreira ressuscitou quando assinou com a Capitol Records, em 1980. O cover que fez da Let's Stay Together, de Al Green, levou-a ao álbum Private Dancer, de 1984, que vendeu mais de dez milhões de cópias e fixou-a como estrela global.

A canção Private Dancer, que deu nome ao álbum, bem como What's Love Got to Do With It e I Can't Stand the Rain estavam entre os sete singles do disco.