Por Rita Carvalho Pereira 18 Junho, 2020 • 11:24

A cantora britânica Vera Lynn morreu, esta quinta-feira, aos 103 anos. A notícia foi confirmada pela família da artista.

"É com profunda tristeza que a família [de Vera Lynn] anuncia a morte de uma das artistas mais amadas do Reino Unido, aos 103 anos", lê-se num comunicado divulgados pelos familiares da cantora.

Vera Lynn ficou conhecida por ser o ídolo dos militares britânicos durante a Segunda Serra Mundial e pelos concertos que deu para elevar a moral das tropas.

A cantora tornou-se, no último mês, na mais velha artista a atingir o top40 do Reino Unido, com o álbum que reúne os seus maiores êxitos.

Um dos maiores êxitos de Vera Lynn foi a canção "We'll Meet Again", que a própria rainha Isabel II referenciou, recentemente, num discurso sobre a separação de familiares e amigos durante a pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já reagiu à morte da cantora, considerada um ícone britânico, afirmando que "o charme a voz mágica [de Vera Lynn] fascinaram e elevaram o país durante algumas das suas horas mais negras". "A sua voz viverá para levantar os corações de gerações vindouras."