Morreu a icónica bond girl Honor Blackman. Tinha 94 anos

© Ben STANSALL / AFP

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Abril, 2020 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atriz Honor Blackman, uma das mais icónicas "bond girls" (nome dado às namoradas da personagem James Bond), morreu esta terça-feira aos 94 anos, avança a AFP.

De acordo com a família da artista, Blackman morreu por causas naturais em casa, em Lewes, Sussex, no Reino Unido.

A atriz ficou conhecida, nos anos 60, quando interpretou a personagem Pussy Galore no filme "Goldfinger" de 1964, contracenando com Sean Connery e também ao interpretar Cathy Gale na série "Os Vingadores".

Seguiram-se vários papéis no cinema, por exemplo, ao interpretar a deusa Hera no filme de 1963 "Jason and the Argonauts". Na televisão, teve participações especiais em "Doctor Who", "Colombo" e "Coronation Street".

No teatro participou em produções como "The Sound Of Music", "My Fair Lady" e "Cabaret".

Vários artistas, manifestaram-se no Twitter para lembrar Honor Blackman que o comediante David Walliams acredita que ficará para sempre conhecida como a Pussy Galore de "Goldfinger".