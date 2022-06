Morreu Alec John Such, ex-baixista e fundador dos Bon Jovi

Alec John Such © Getty Images via AFP

O antigo baixista e um dos fundadores dos Bon Jovi, Alec John Such, morreu, este domingo, aos 70 anos. A notícia da morte foi divulgada pela banda, num comunicado nas redes sociais.

"Estamos com o coração partido após sabermos da morte do nosso querido amigo Alec John Such. Como membro fundador dos Bon Jovi, o Alec foi fundamental para a formação da banda", começa o comunicado. "Ele era amigo de infância do Tico [Torres] e trouxe o Richie [Sambora] para nos ver tocar. O Alec foi sempre selvagem e cheio de vida", conclui.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR - Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Alec John Such foi um dos membros fundadores da banda Bon Jovi, em 1983, e abandonou em 1994, onde foi substituído pelo baixista Hugh McDonald.

De acordo com a AFP, o ex-membro voltou à banda no momento em que os Bon Jovi entraram para o Rock & Roll Hall of Fame. "Quando o Jon me convidou e me pediu para estar na banda há muitos anos atrás, apercebi-me logo da seriedade e da visão para a qual nos queria levar", afirmou, durante a cerimónia.

As causas da morte de Such ainda não foram divulgadas.