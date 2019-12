Allee Willis © Eduardo Munoz/Reuters

Allee Willis morreu, esta terça-feira, aos 72 anos, devido a um ataque cardíaco. A compositora, que era detentora de dois prémios Grammy, escreveu "I'll Be There for You", a famosa canção de abertura da série de televisão "Friends". A norte-americana foi também coautora de êxitos dos Earth, Wind & Fire como "September" e "Boogie Wonderland", de "Neutron Dance", do grupo musical The Pointer Sisters, e de "What Have I Done to Deserve This?", dos Pet Shop Boys.

Apesar do grande sucesso que fez no mundo da música, com mais de 60 milhões de cópias vendidas, a compositora norte-americana nunca chegou a aprender a ler pautas ou a tocar instrumentos.

Nascida no estado norte-americano do Michigan, Allee Willis estudou jornalismo, antes de começar a trabalhar para uma editora de música.

Venceu dois prémios Grammy: o primeiro, em 1986, pela banda sonora do filme "O Caça-Polícias", e o segundo em 2016, pela trilha musical da adaptação teatral do livro "A Cor Púrpura".

Em 1995, foi nomeada para um prémio Emmy - precisamente pelo tema "I'll Be There for You", da série "Friends" -, mas perdeu a distinção para o tema da série "Star Trek" ("O Caminho das Estrelas").