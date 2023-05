Morreu Andy Rourke, antigo baixista dos Smiths

Andy Rourke tinha 59 anos © AFP (arquivo)

O músico Andy Rourke, baixista da banda britânica The Smiths, morreu aos 59 anos vítima de cancro no pâncreas, anunciou hoje o antigo guitarrista do grupo, Johnny Marr.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa doença. Cancro do pâncreas", indicou Marr na conta oficial na rede social Twitter.

"Para todos aqueles que o conhecemos, Andy vai ser recordado como uma alma bela e amável e como um músico altamente dotado pelos apreciadores de música", acrescenta a mensagem de Johnny Marr.

"Pedimos privacidade neste momento de tristeza", diz ainda o antigo guitarrista da banda.

Os Smiths surgiram em 1982 na cidade de Manchester e integrava Morrissey (voz), Johnny Marr (guitarra), Andy Rourke (baixo) e Mike Joyce (bateria).

O primeiro álbum dos Smiths ("The Smiths") foi lançado em 1984 tendo a banda sido dissolvida em 1987.

Rourke participou nos temas clássicos do grupo de Manchester como "This Charming Man" ou "There is a Light Thar Never Goes Out" além da participação nos temas interpretados a solo pelo antigo vocalista dos Smiths, Steven Morrissey.

Andy Rourke integrou também a banda Freebass com músicos como Peter Hook (Joy Division e New Order) e Many (Stone Roses) tendo gravado também com Sinead O'Conner, Pretenders, Ian Brown e com o grupo DARK, com a vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan.