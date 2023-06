Astrud Gilberto © Wikimedia Commons

Por Rui Oliveira Costa com AFP 06 Junho, 2023 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cantora brasileira Astrud Gilberto, uma das maiores referências da bossa nova morreu esta terça-feira aos 83 anos. A informação foi dada pela família nas redes sociais.

"A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto", escreveu Sofia Gilberto, neta da cantora.

Astrud Gilberto ficou mundialmente conhecida com a sua versão da música "Garota de Ipanema". A cantora nasceu em Salvador, no ano de 1940, e casou com o músico João Gilberto, outra das grandes referências da música brasileira.

Ao longo da carreira, Astrud Gilberto lançou 19 álbuns, sendo que o maior sucesso foi a transformação da música composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com uma versão em inglês, numa parceria com o saxofonista norte-americano Stan Getz. Com o tema, a cantora tornou-se na primeira mulher brasileira nomeada para um Grammy, tendo "The Girl From Ipanema" vencido a categoria Gravação do Ano em 1965.

Astrud Gilberto retirou-se dos palcos em 2002.