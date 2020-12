Morreu Barbara Windsor, a atriz de "EastEnders" que recebeu o título de dama

Barbara Windsor após receber o título de dama © John Stillwell/AFP

Morreu a atriz britânica Barbara Windsor, aos 83 anos, conhecida pelos papéis na novela "EastEnders" (1985) e em nove dos 31 filmes da na série "Carry On" (1958-1992).

O marido, Scott Mitchell, confirmou à BBC que a atriz morreu de forma pacífica esta quinta-feira à noite devido a complicações associadas ao Alzheimer, doença que lhe foi diagnosticada em 2014. Vivia numa casa de repouso, em Londres, desde o início do ano.

Em 2016 Barbara Windsor recebeu o título honorífico de dama da Ordem do Império Britânico devido à sua carreira no entretenimento e trabalho público no combate à doença de Alzheimer. enquanto embaixadora da Alzheimer"s Society.

A atriz entrou ainda no filme "Sparrows Can"t Sing" (1963), que lhe valeu uma nomeação para um Bafta e em 2010 fez parte do elenco de "Alice no País das Maravilhas", realizado por Tim Burton.