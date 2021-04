Morreu Bernie Madoff, o banqueiro responsável por uma das maiores fraudes financeiras da história

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 14 Abril, 2021 • 15:01 Partilhar este artigo Facebook

Morreu Bernard Lawrence Madoff, responsável por uma das maiores fraudes financeiras da História que se prolongou durante décadas. O banqueiro tinha 82 anos e estava a cumprir uma pena de 150 anos de prisão.

Madoff era fundador de uma sociedade de investimento com o seu nome, na área do aconselhamento financeiro. Arquitetou um esquema de Ponzi - em pirâmide -, no qual estavam em causa 65 mil milhões de dólares. Madoff admitiu ter enganado milhares de clientes em milhares de milhões de dólares em investimentos ao longo de décadas. A fraude só foi desvelada em 2008.

Madoff morreu no Federal Medical Center, no complexo prisional de Butner, na Carolina do Norte, aparentemente de causas naturais, conforme disse à Associated Press uma fonte que pediu anonimato.

No último ano, os advogados do banqueiro apresentaram novos documentos à Justiça para tentar libertar o homem de 82 anos da prisão, no contexto da pandemia de Covid-19. O argumento utilizado foi o de que Bernie Madoff sofria de doença renal terminal e de outros problemas crónicos de saúde. O pedido foi negado.