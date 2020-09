Morreu Bill Gates sénior, o homem que transformou o filho bilionário num filantropo

Bill Gates pai e Bill Gates filho © Brian Ach/Getty Images for The Lasker Foundation/AFP

Morreu aos 94 anos Bill Gates sénior, pai do cofundador da Microsoft que lhe herdou o nome, vítima de Alzheimer. O advogado norte-americano morreu esta segunda-feira na sua casa de praia, em Seattle, revelou esta quarta-feira a família.

Foi Bill Gates sénior que incentivou o filho a tornar-se filantropo, quando numa tarde de outono em 1994 este lhe disse, enquanto esperavam na fila para o cinema, que estava a ser inundado com apelos para financiar causas solidárias, mas estava demasiado ocupado a gerir a Microsoft para sequer responder.

O advogado, então com 69 anos e a trabalhar na sua prestigiada firma, mas pronto para se reformar, ofereceu-se para tratar de toda a papelada e enviar alguns cheques. O filho aceitou, conta o New York Times.

Uma semana depois, Bill Gates sénior encarregou-se de abrir dezenas de caixas de cartão cheias de cartas de pessoas que precisavam de ajuda. O pai escolhia as causas que apoiar e tratava de toda a logística, enquanto o filho destinou 100 milhões de dólares para abrir a fundação William H. Gates, precursora da atual Fundação Bill e Melinda Gates.

Foi Bill Gates sénior quem assinou, na mesa da sua cozinha, o primeiro cheque doado pelo fundador da Microsoft: 80 mil dólares para um programa de combate ao cancro.

A fundação William H. Gates foi gerida dia-a-dia pelo patriarca da família Gates durante os 13 anos seguintes, canalizando o dinheiro doado por Bill Gates júnior para melhorar a saúde e a educação nos estados unidos e nos países do terceiro mundo.

"Considero Bill Gates sénior a consciência da família Gates", descreve Pablo Eisenberg, colunista no The Chronicle of Philanthropy. Graças a ele, milhares de dólares financiaram campanhas para erradicar a pólio, reduzir a mortalidade infantil, construir escolas e financiar uma vacina contra a SIDA, entre muitas outras causas.